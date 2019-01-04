Гражданка РФ задержана в Ереване по обвинению в торговле людьми

В Ереване задержана россиянка, объявленная в розыск полицией Таджикистана по обвинению в торговле людьми, передает РИА Новости.

Как сообщили в пятницу в пресс-службе МВД Армении, 3 января сотрудники линейного отдела полиции ереванского аэропорта "Звартноц", в отдел была доставлена 20-летняя гражданка РФ С. Тахмина, объявленная в розыск 1 сентября 2018 года.

В пресс-службе отметили, что женщина прибыла в Армению рейсом Москва-Ереван.

Правоохранительные органы Таджикистана проинформированы о задержании Тахминой.