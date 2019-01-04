На кухне исправительной колонии Багдада подрались и сгорели шесть женщин

В исправительном учреждении для бездомных в столице Ирака Багдаде произошел пожар, жертвами которого стали шесть женщин.

Как сообщает местный телеканал Al Sumaria со ссылкой на полицейских, огонь вспыхнул в результате потасовки женщин.

Эта колония находится в ведомстве министерства труда и социальной защиты Ирака, которое сейчас проводит расследование инцидента, передает РИА Новости.

При этом по данным западных СМИ жертвами пожара стали девять женщин и больше двадцати пострадали.

Источник в местной полиции сообщил агентству AP, что две женщины погибли от ножевых ранений во время потасовки на кухне, а другие — при начавшемся после этого пожаре.