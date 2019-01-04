Россиянин Третьяков взял золото на этапе Кубка мира по скелетону в Германии

Российский скелетонист Александр Третьяков стал первым на этапе Кубка мира по бобслею и скелетону, который проходит в немецком Альтенберге. По сумме двух попыток он показал время 1 минута 55,09 секунды. Второе место занял южнокореец Юн Сун Бин (+0,57 секунды).

В тройке лучших оказался еще один представитель России Никита Трегубов (+0,84).

Ранее на этапе Кубка мира по скелетону у женщин золото завоевала россиянка Елена Никитина. Третьей стала ее соотечественница Юлия Канакина.