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4 января 201919:16

КХЛ. Московское "Динамо" обыграло дома "Автомобилист" в первом матче на новой арене

dynamo.ru

Московские динамовцы в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встречались с лидером Восточной конференции екатеринбургским "Автомобилистом". Эта игра была первой для бело-голубых на своей новой домашней арене в Петровском парке. Она оказалась счастливой для динамовцев.

Хозяева льда победили екатеринбургский клуб со счетом 2:0. Шайбы у "Динамо" забросили Вадим Шипачев и Юусо Хиетанен. Вратарь бело-голубых Иван Бочаров оформил третий "сухарь" в нынешнем сезоне.

Благодаря этой победе москвичи перебрались на пятое место в Западной конференции, обойдя столичный "Спартак". У динамовцев стало 51 очко после 46 игр. "Автомобилист" сохранил лидерство в Восточной конференции, имея в активе 73 балла после 45 матчей.

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