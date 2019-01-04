В столкновениях в Буркина-Фасо погибли уже 46 человек

Число погибших в межэтнических столкновениях, которые начались в Буркина-Фасо 1 января, увеличилось до 46. Ранее сообщалось о 13 жертвах беспорядков.

Официальный представитель правительства страны Реми Данджину, выступивший с заявлением относительно конфликта, назвал его зачинщиков террористами, заинтересованными в разжигании межэтнической розни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный портал Faso.

В минувший вторник, 1 января, неизвестные люди напали на деревню на севере Буркина-Фасо, где живут представители племени моси. Местные жители в ответ несколько раз атаковали поселения народности фульбе, которых они подозревали в укрывательстве нападавших.

Власти страны объявили режим ЧП в ряде северных провинций, поскольку там активизировались боевики исламистских группировок.