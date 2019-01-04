Тема:
Дело экс-министра финансов Подмосковья 47 минут назад
Для Алексея Кузнецова настала пора расписаться в обвинительном заключении
Следственный комитет РФ в пятницу, 4 января, предъявил официальное обвинение бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову. Накануне он был доставлен в Москву из Франции, которая выдала его России после многолетних судебных разбирательств. Кузнецову инкриминируют мошенничество, легализацию преступных доходов и растрату. Сумма ущерба бюджету Московской области — более 14 миллиардов рублей. На эти деньги экс-чиновник покупал себе отели и дорогие особняки. Теперь он должен все это как-то объяснить следователям.
Встреча со следователями после первой ночи в СИЗО. Алексей Кузнецов выглядит усталым и растерянным. Случилось то, чего он так боялся, — экстрадиция.
Похудевший, полысевший арестант, в нем не сразу узнаешь беглого миллиардера, который семь лет назад в Париже называл себя эмигрантом.
Кузнецов пытался убедить французов в том, что Россия преследует его по политическим мотивам. В образ мученика местная полиция не поверила: проворовавшегося чиновника задержали в Сан-Тропе в 2013-м. Но выдать его неспешная машина европейского правосудия смогла только сейчас.
Родина встретила беглеца многотомным уголовным делом.
"Я не знаком с делом практически. Дело, когда обсуждалось во Франции, оно не обсуждалось по существу. Поэтому я даже не знаком с доказательствами", — утверждает Алексей Кузнецов, занимавший пост министра финансов Московской области в 2000-2008 годах.
Есть доказательства по 22 преступлениям. В свое время областной министр финансов, пользуясь хитрыми схемами, уводил из регионального бюджета миллиарды. Вместо ремонта домов, дорог, теплотрасс деньги шли в сомнительные проекты, а потом — в карман нечистых на руку чиновников.
Доказательства — стопки документов с подписями Кузнецова. Теперь настала пора расписаться в обвинительном заключении.
"Ему инкриминируется мошенничество, растрата и легализация денежных средств. Эти преступления были совершены в 2005-2008 годах. По данным следствия, участники организованной группы под руководством Алексея Кузнецова причастны к хищению более чем 14 миллиардов рублей из бюджета Московской области", — проинформировала руководитель отдела взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета России Светлана Петренко.
Кузнецов обзавелся земельными участками, особняком в Подмосковье, но большинство дорогих покупок сделал в Европе. Французские власти имущество арестовали, признав, что куплено оно на преступные доходы.
"Гостиницы в Куршевеле, вилла в Сен-Тропе, квартира в центре Парижа, а также две квартиры в Швейцарии. Кроме того, целый ряд дорогостоящих автомобилей, художественных ценностей и яхта. Все это арестовано, мы добиваемся обвинительного приговора и, кроме того, возмещения ущерба Московской области в счет этого имущества", — заявляет первый заместитель министра имущественных отношений Подмосковья Алексей Вьюрков.
Трое подельников Кузнецова уже компенсируют ущерб. Кадры ареста его зама Валерия Носова. Эта роскошная квартира ушла с молотка в пользу государства, личную коллекцию картин известных художников передали в музеи. Их бывший владелец в тюрьме на 14 лет.
К 11 годам приговорена бывшая жена Алексея Кузнецова Жанна Булах. Криминальные дела они проворачивали вместе, правда, прятались порознь. Она скрывается за океаном — у женщины паспорт гражданки США на имя Жанны Буллок, и Штаты ее России не выдают.
У Алексея Кузнецова, по сообщениям ряда СМИ, якобы тоже есть гражданство США, хотя закон о госслужбе второй паспорт иметь запрещает. Он ведь был не просто министром финансов, а еще и первым вице-премьером областного правительства. С доступом к гостайне. Делился или нет секретами, пока скрывался за границей, тоже будут сейчас выяснять.
Обвинения предъявлены, теперь Алексей Кузнецов будет знакомиться с уголовным делом в СИЗО. После материалы передадут в суд.
Ранее по теме
-
Бывший подмосковный министр Кузнецов попал в "Кремлевский централ"7 часов назад
-
Экс-министру финансов Подмосковья предъявлены обвинения по трем статьям9 часов назад
-
Беглый министр Кузнецов пересел в автозак20 часов назад
-
Проворовавшемуся экс-министру финансов Подмосковья грозит реальный срок1 сутки назад
-
Дело о хищении в Подмосковье 11 млрд продолжается, судят американку5 месяцев назад
-
11 лет за 11 миллиардов: жену бывшего вице-премьера Подмосковья приговорили заочно11 месяцев назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В Магнитогорске из-под завалов извлечены тела всех погибших
- Обратная сторона Луны. Фото
- "Т-34" бьет рекорды: его уже посмотрели полтора миллиона человек
- Стало известно, кому завещал свое имущество Крис Кельми
- Хоккеисты сборной России вышли в полуфинал молодежного ЧМ
Самое читаемое
-
Ване Фокину помог выжить характер
- Девушка разбилась во время спуска с горы на ватрушке. Видео
- "Давай, братан, разговаривай": спасатели вытащили из болота ребенка
- Мошенники начали сбор средств для пострадавших в Магнитогорске
- "Люди валяются обгорелые": пожар и взрывы в магнитогорской маршрутке попали на видео
Вести.Экономика
-
Где возможны вооруженные конфликты в 2019 году?
- Частные военные компании
- Каплан: ФРС стоит приостановить повышение ставок
- Apple впервые за 20 лет снизила прогноз по выручке
- Банковская система Древней Греции
Вести.Hi-tech
-
Обзор Huawei Honor 8C: запасливый бюджетник
- Lenovo Z5 Pro GT: слайдер со Snapdragon 855 и 12 ГБ "оперативки"
- В списке худших паролей оказался "Дональд"
- Государственная регистрация смартфонов станет обязательной и платной
- ВКонтакте выпустила мессенджер
Авто.Вести.Ru
-
В России представили вседорожный фургон Renault
- Поедет ли старый BMW на дихлофосе и лаке для волос?
- Путин продлил срок уплаты штрафов со скидкой 50 процентов
- Известны сроки премьеры новой Skoda Octavia
- У чиновников забирают дорогущие BMW и пересаживают на "корейцев"
Недвижимость
-
Картошка, рыба и жертва взрыва: елки, которые нас удивили
- Отказ от долевого строительства: будет с новостройками в 2019-м
- На неубранный снег и реагенты можно жаловаться
- Как новые станции метро изменили жизнь москвичей
- Хакеры научились взламывать ванны
- Курильщиков обязали компенсировать вред соседям
Вести.Медицина
-
Изжога приводит к раку пищевода
- 5 мифов о депрессии, о которых нужно забыть
- Прячьте конфеты и шоколад: неочевидная опасность новогодней ночи
- Рейтинг мерзости: гангрена оказалась симпатичнее опарышей
- Почему нельзя спать в контактных линзах
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Маму спасенного в Магнитогорске мальчика поддерживает фонд "Доктор Лиза"
- Что произошло на даче Криса Кельми
- Трамп не подписывает бюджет. Чем пахнет конфликт?
Вести-Москва
-
Новый год в столице: десятки праздничных площадок ждут гостей
- "Щелкунчик" в "Зарядье": необычный и эксцентричный
- Операция по спасению ребенка: в Морозовской больнице сделали невозможное
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
"Ты - киберкOMENтатор": стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Упражнения, которые помогут снизить давление не хуже лекарств
- Самые громкие открытия и прорывы российских учёных 2018 года
- Новый бумажный датчик определит уровень глюкозы по анализу слюны
- В глазных каплях найдено лекарство от агрессивного рака
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
7 cериалов, которые можно успеть посмотреть за новогодние праздники
- "Изъяли оружие и наркотики". Полиция провела обыски в общежитии столичного вуза
- Еда vs холод. Диетолог - о питании в лютые морозы
- СИЗО "Бутырка" доживает последние дни
- Футболист Глушаков вызван в полицию для дачи показаний