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Дело экс-министра финансов Подмосковья 47 минут назад

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4 января 201921:07 Денис Давыдов

Для Алексея Кузнецова настала пора расписаться в обвинительном заключении

Следственный комитет РФ в пятницу, 4 января, предъявил официальное обвинение бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову. Накануне он был доставлен в Москву из Франции, которая выдала его России после многолетних судебных разбирательств. Кузнецову инкриминируют мошенничество, легализацию преступных доходов и растрату. Сумма ущерба бюджету Московской области — более 14 миллиардов рублей. На эти деньги экс-чиновник покупал себе отели и дорогие особняки. Теперь он должен все это как-то объяснить следователям.

Встреча со следователями после первой ночи в СИЗО. Алексей Кузнецов выглядит усталым и растерянным. Случилось то, чего он так боялся, — экстрадиция.

Похудевший, полысевший арестант, в нем не сразу узнаешь беглого миллиардера, который семь лет назад в Париже называл себя эмигрантом.

Кузнецов пытался убедить французов в том, что Россия преследует его по политическим мотивам. В образ мученика местная полиция не поверила: проворовавшегося чиновника задержали в Сан-Тропе в 2013-м. Но выдать его неспешная машина европейского правосудия смогла только сейчас.

Родина встретила беглеца многотомным уголовным делом.

"Я не знаком с делом практически. Дело, когда обсуждалось во Франции, оно не обсуждалось по существу. Поэтому я даже не знаком с доказательствами", — утверждает Алексей Кузнецов, занимавший пост министра финансов Московской области в 2000-2008 годах.

Есть доказательства по 22 преступлениям. В свое время областной министр финансов, пользуясь хитрыми схемами, уводил из регионального бюджета миллиарды. Вместо ремонта домов, дорог, теплотрасс деньги шли в сомнительные проекты, а потом — в карман нечистых на руку чиновников.

Доказательства — стопки документов с подписями Кузнецова. Теперь настала пора расписаться в обвинительном заключении.

"Ему инкриминируется мошенничество, растрата и легализация денежных средств. Эти преступления были совершены в 2005-2008 годах. По данным следствия, участники организованной группы под руководством Алексея Кузнецова причастны к хищению более чем 14 миллиардов рублей из бюджета Московской области", — проинформировала руководитель отдела взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета России Светлана Петренко.

Кузнецов обзавелся земельными участками, особняком в Подмосковье, но большинство дорогих покупок сделал в Европе. Французские власти имущество арестовали, признав, что куплено оно на преступные доходы.

"Гостиницы в Куршевеле, вилла в Сен-Тропе, квартира в центре Парижа, а также две квартиры в Швейцарии. Кроме того, целый ряд дорогостоящих автомобилей, художественных ценностей и яхта. Все это арестовано, мы добиваемся обвинительного приговора и, кроме того, возмещения ущерба Московской области в счет этого имущества", — заявляет первый заместитель министра имущественных отношений Подмосковья Алексей Вьюрков.

Трое подельников Кузнецова уже компенсируют ущерб. Кадры ареста его зама Валерия Носова. Эта роскошная квартира ушла с молотка в пользу государства, личную коллекцию картин известных художников передали в музеи. Их бывший владелец в тюрьме на 14 лет.

К 11 годам приговорена бывшая жена Алексея Кузнецова Жанна Булах. Криминальные дела они проворачивали вместе, правда, прятались порознь. Она скрывается за океаном — у женщины паспорт гражданки США на имя Жанны Буллок, и Штаты ее России не выдают.

У Алексея Кузнецова, по сообщениям ряда СМИ, якобы тоже есть гражданство США, хотя закон о госслужбе второй паспорт иметь запрещает. Он ведь был не просто министром финансов, а еще и первым вице-премьером областного правительства. С доступом к гостайне. Делился или нет секретами, пока скрывался за границей, тоже будут сейчас выяснять.

Обвинения предъявлены, теперь Алексей Кузнецов будет знакомиться с уголовным делом в СИЗО. После материалы передадут в суд.

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