Цветы и мягкие игрушки: в Магнитогорске прошли первые похороны жертв взрыва

В Магнитогорске к этому часу опознаны все 39 погибших при обрушении подъезда жилого дома. Поисково-спасательная операция закончена. Режим чрезвычайной ситуации в Челябинской области отменен. Завершили осмотр завалов и следователи, которые вновь отметили, что следов взрывчатки не обнаружили. 4 января в городе прошли первые похороны жертв трагедии.

Утром 4 января сотрудники МЧС впервые не работали на месте трагедии. Напротив площадки, расчищенной от завалов, состоялось построение личного состава всех подразделений. Минута молчания по погибшим и благодарность за самоотверженный труд.

"Техника не замолкала ни на секунду. Там работали обычные люди, не скулящие, не жалующиеся, что у них выходные и праздники", — подчеркнул первый заместитель министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян.

Поисково-спасательная операция не прекращалась ни на минуту, несмотря на низкие температуры и угрозу жизни из-за нависающих конструкций.

"Людям, которых вывели на козырьки, было очень холодно. Их надо было спасать и других надо было спасать, а машинам подъехать очень сложно к таким местам", — поясняет начальник пожарно-спасательной части №21 Магнитогорска Юрий Дорошенко.

Теперь предстоит решить, что делать с домом. Уже известно, что остатки седьмого и восьмого подъездов будут снесены. Опасный периметр обнесли забором.

По мнению экспертов, большая часть здания от взрыва не пострадала и пригодна для проживания. Небезопасно лишь в ближайших к разрушению подъездах. Однако окончательное решение будет принято после полной экспертизы, когда закончится демонтаж разрушенных частей. С жителями уцелевших подъездов встретился губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Жителей разрушенного дома разместили в гостиницах, также предлагается компенсация за аренду квартир на три месяца, пока пострадавшим не предоставят новое жилье. На съемную квартиру от родственников переедет и Наталья. Она жила в пятом подъезде. За несколько минут до взрыва ее разбудила собака-далматинец Лана.

"Собаки – предвестники беды. Было очень страшно, но все сплотились. Спасибо МЧС", — подчеркивает Наталья Долматова.

В эти дни горе объединило весь город, здесь нет равнодушных и безучастных.

"Все едины. Меня пустил жить молодой человек", — рассказывает пострадавшая от взрыва женщина.

Режим ЧС регионального уровня в Челябинской области вечером 4 января отменили, но в самом Магнитогорске режим чрезвычайной ситуации еще сохраняется. Тем временем криминалисты Следственного комитета озвучили первые итоги: следов взрывчатки и их компонентов здесь не обнаружено. Впрочем, специалисты продолжают отрабатывать различные версии произошедшего взрыва.

Сегодня город прощается с теми, кого потерял. А на место трагедии люди до сих приносят цветы, мягкие игрушки, зажигают свечи.

"У меня подруга здесь погибла", — плачет женщина.

Скоро здесь появится мемориал памяти страшных событий 31 декабря 2018 года.