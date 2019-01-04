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4 января 201921:16 Павел Брыкин

"Крабовый король" с Сахалина сбежал от российских следователей

Беглый "крабовый король" с Сахалина Олег Кан, спешно сбежавший из страны, выступил с новогодним видеообращением, в котором представил себя жертвой обстоятельств. Впрочем, действия Кана говорят об обратном. Сразу после масштабного расследования дела о контрабанде морепродуктов, начало которому положила программа обозревателя ВГТРК Эдуарда Петрова, он и бросил свою империю на произвол судьбы. Но сейчас человек, называющий себя королем, обратился к подданным.

"Крабовый король" России Олег Кан встретил Новый год в уютном деревянном особняке в японском городе Саппоро. Оттуда он вышел на связь со своим окружением. Кан выглядел встревоженным и напуганным. Само поздравление с Новым годом больше похоже на попытку оправдаться.

"Да, понятно, были какие-то моменты, когда были какие-то нюансы, надо было тогда выживать. Но самое главное — то, что мы зарабатывали. У меня кроме вот этого, как сказать, особняка, (он, наверное, квадратов 80, этому дому 25 лет) ничего нет", — утверждает предприниматель.

Особняк, откуда "крабовый король" поздравлял своих подчиненных, находится на окраине Саппоро. Участок на берегу реки вместе с домом — лишь очередная собственность Кана стоимостью в миллион долларов.

"Прессинг: сегодня по интернету "катают" не только меня, но и всех крабовиков основных. Говорят, за границей живут. Да, было дело, жил я за границей. Потому что я был в безвыходном положении", — говорит Олег Кан.

В этом новогоднем обращении Кан впервые прокомментировал убийство конкурента по крабовому бизнесу Валерия Пхиденко. Его застрелили в 2010 году. Главным подозреваемым в организации расправы сразу же стал Олег Кан. Его объявили в международный розыск.

Как только Олег Кан стал фигурантом уголовного дела об убийстве Валерия Пхиденко, он сразу же скрылся от следствия. Долгое время его никто не мог найти. Но программе "Вести" удалось отыскать элитный дом в городе Пусан в Южной Корее в районе пляжа Хендэ, в котором, возможно, все это время скрывался от правоохранительных органов Олег Кан. Вот эти апартаменты. Одна квартира в этом элитном доме в городе Пусан стоит более миллиона долларов.

В Японии Кан оказался после возбуждения уголовного дела о контрабанде краба, меньше месяца назад. Рассказывает об обысках, словно недоумевая. И делает неожиданный вывод: "Издревле на Руси (если я являюсь королем) короля выбирают люди. Если они меня выбрали, значит, я этого достоин".

Глава сахалинской империи — не единственный крупный крабопромышленник, к которому, возможно, появятся претензии у правоохранительных органов. В Камчатском, Хабаровском, Приморском краях добычу краба контролирует Дмитрий Дремлюга — бизнесмен, который постоянно проживает в США. Там же находятся и другие крабопромышленники-миллионеры: Валерий Шегнагаев и Виктор Варенников. Первый контролирует промысел морепродуктов в Приморском крае, второй — на Камчатке. С видом на жительство в Литве трудится на просторах Дальневосточного бассейна предприниматель Александр Козлов. Его интересы — это Приморский край. Там же вовсю добывают наши биоресурсы предприниматели Александр Передня и Иван Михнов. На Камчатке мощно развернулись крабодобывающие компании Максима Петрушина и Валерия Пономарева. В Мурманске авторитетнее всех на этом рынке Геннадий Миргородский.

Сейчас на Сахалине продолжаются активные следственные действия по уголовному делу о контрабанде краба. Руководители компаний, подконтрольных Олегу Кану, активно сотрудничают со следователями ФСБ и рассказывают, по каким схемам российские биоресурсы вывозились в Японию.

Где теперь прячется "крабовый король"? В стране Восходящего солнца местная пресса тоже, похоже, уже заинтересовалась беглецом из Южно-Сахалинска.

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