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4 января 201921:21 (обновлено в 21:40)

В Мьянме убиты десятки полицейских

EPA

По меньшей мере, 13 полицейских погибли и девять пострадали в результате нападения боевиков исламистского движения "Араканская армия" на четыре опорных пункта полиции в штате Ракхайн.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировало агентство Синьхуа, ссылаясь на министерство информации Мьянмы.

Сообщается, что примерно 150 боевиков напали на полицейские посты в четырех разных населенных пунктах​​​.

В штате Ракхайн проживают от 700 тысяч до 1 миллиона рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в бирманский штат Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При этом лишь немногие из них имеют гражданство Мьянмы (до 1989 года – Бирма).

Официальные власти страны и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. Однако традиционно неприязненные отношения вылились в вооруженные столкновения лишь после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011-2012 годах.

Ситуация в регионе обострилась 25 августа 2017 года, когда боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции. В ответ власти страны начали в штате федеральную операцию. В результате были убиты свыше 400 человек, а более 600 тысяч мирных жителей покинули свои дома, переселившись в приграничные районы Бангладеш.

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