При пожаре в саратовской пятиэтажке погиб человек

В пятиэтажке, расположенной в Заводском районе Саратова, вечером в пятницу, 4 января, произошел пожар. В результате один человек погиб, еще двое пострадали, 55 человек пришлось эвакуировать.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталию Куличенкову, возгорание возникло в квартире на втором этаже дома. Пятиэтажка расположена на Ново-Астраханском шоссе, это кирпичный одноподъездный дом коридорного типа, бывшее общежитие. Уточняется, что в квартире загорелись вещи.

На место срочно прибыли вызванные пожарные расчеты, пожар удалось локализовать примерно через час на площади 45 квадратных метров. При тушении был найден труп мужчины, еще двух человек отвезли в больницу с отравлением продуктами горения. Эвакуированных жильцов пока разместили в расположенной неподалеку школе. Пожарные продолжают работать на месте происшествия.

Часть Ново-Астраханского шоссе перекрыта, чтобы автомобилисты не мешали проезду спецтехники: пожарных машин и скорых, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По данным Саратовского гидрометцентра, в городе ночью 5 января будет минус 4-9 градусов, днем — от 0 до 5 мороза. Местами ожидается сильный снег, метель, гололед, на дорогах снежные заносы.