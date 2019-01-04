Задержанный в Москве Уилан играл в "кто получит больше паспортов"

Задержанный в Москве по подозрению в шпионаже Пол Уилан стал гражданином четырех стран потому, что в шутку соревновался с сестрой: они выясняли, кто из них получит гражданство в наибольшем количестве стран. Об этом американской пресс рассказал источник, знакомый с ситуацией.

"Он собирал их (паспорта разных стран), считая это игрой", — приводит слова источника "Интерфакс".

Ранее стало известно, что Уилан является одновременно гражданином США, Канады, Ирландии, а также подданным Великобритании. Он отправил запросы о помощи в посольства всех этих стран в России. Представитель британского Форин-офиса уже сообщил, что дипломаты этой страны "потребовали консульского доступа к британскому гражданину, задержанному в России".

Пол Уилан жил США, но родился в Канаде, в семье выходцев из Великобритании Эдварда и Розмари Уилан. Как рассказал брат задержанного Дэвид, члены семьи Уиланов ранее жили в окрестностях Бирмингема. Ирландский же паспорт он получил благодаря ирландским корням.

О задержании в Москве гражданина США Пола Уилана ФСБ России сообщила в минувший понедельник, 31 декабря. Уточнялось, что он был задержан при проведении шпионской акции. В отношении Уилана возбуждено уголовное дело.