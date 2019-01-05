Во Львове задержана пожилая пара, торговавшая метадоном в особо крупных размерах

В украинском Львове пожилая супружеская пара торговала наркотиками в особо крупном размере. Об этом сообщили представители Национальной полиции Львовской области.

Как уточняется, супруги, организовавшие на территории Львова сбыт метадона в особо крупных размерах, входили в состав преступной группы. Правоохранители задержали злоумышленников.

Во время задержания и в процессе обыска было обнаружено и изъято наркотическое средство "метадон", мобильные телефоны, несколько SIM-карт разных мобильных операторов, автомобильные номерные знаки иностранной регистрации, а также деньги в национальной и иностранной валютах, вырученные от сбыта наркотиков.

60-летний мужчина и его 59-летняя жена сбывали метадон наркозависимым лицам, передает РИА Новости. Все изъятое во время обыска было направлено на экспертизу. Стоимость наркотиков по ценам черного рынка составляет более 300 тысяч гривен (10,8 тысячи долларов).

Подозреваемых задержали по статье Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Им грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.