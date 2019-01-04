Новости Спорт

Все видео этой рубрики
4 января 201923:48

ЦСКА обыграл "Жальгирис" в матче Евролиги

twitter.com/cskabasket

В баскетбольной Евролиге продолжается 16-й тур регулярного чемпионата Евролиги. Московский ЦСКА на чужой площадке обыграл литовский "Жальгирис" со счетом 84:79.

В составе армейцев самыми результативными стали форвард Уилл Клайберн и защитник Дэниел Хэккетт, набравшие по 19 очков. У литовцев столько же в активе центрового Брэндона Дэвиса.

В турнирной таблице ЦСКА с 12 победами занимает третье место. "Жальгирис" с семь выигрышам располагается на десятой строчке.

Сейчас

15:05

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

14:10

Обрушение подъезда в Магнитогорске: следов взрывчатки на фрагментах завала не найдено

11:20

Трагедия в Магнитогорске: в городе прощаются с первыми погибшими

08:25

Все жертвы магнитогорской трагедии опознаны

06:40

Жертвами пожара в Новгородской области стали не менее 5 человек

06:04

В Таиланде погиб турист из России

04:20

Массовое ДТП во Флориде унесло жизни 6 человек

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Цветы и мягкие игрушки: в Магнитогорске прошли первые похороны жертв взрыва

Цветы и мягкие игрушки: в Магнитогорске прошли первые похороны жертв взрыва

4 часа назад
Для Алексея Кузнецова настала пора расписаться в обвинительном заключении

Для Алексея Кузнецова настала пора расписаться в обвинительном заключении

3 часа назад
Парламент США не смог уговорить Трампа прекратить забастовку правительства

Парламент США не смог уговорить Трампа прекратить забастовку правительства

1 час назад
Секреты Киева: в Донбассе задержан украинский диверсант, не говорящий по-русски

Секреты Киева: в Донбассе задержан украинский диверсант, не говорящий по-русски

3 часа назад
"Крабовый король" с Сахалина сбежал от российских следователей

"Крабовый король" с Сахалина сбежал от российских следователей

3 часа назад
Гражданка РФ задержана в Ереване по обвинению в торговле людьми

Гражданка РФ задержана в Ереване по обвинению в торговле людьми

6 часов назад
Названо условие, при котором военные корабли Украины могут пройти в Азовское море

Названо условие, при котором военные корабли Украины могут пройти в Азовское море

6 часов назад
В социальных сетях разыскивают женщину, пустившую из окна автоматную очередь

В социальных сетях разыскивают женщину, пустившую из окна автоматную очередь

7 часов назад
Криса Кельми решили похоронить тайно

Криса Кельми решили похоронить тайно

7 часов назад
На выставке в Милане итальянец застрял в российской капсуле криоконсервации

На выставке в Милане итальянец застрял в российской капсуле криоконсервации

7 часов назад
Источник в ОПК: Российский "Посейдон" непобедим

Источник в ОПК: Российский "Посейдон" непобедим

9 часов назад
Сверхтяжелую ракету для полета на Луну и Марс назовут "Енисей"

Сверхтяжелую ракету для полета на Луну и Марс назовут "Енисей"

11 часов назад
Некоторые министерства и госкомитеты переедут в "Москва-Сити"

Некоторые министерства и госкомитеты переедут в "Москва-Сити"

13 часов назад
Медики назвали продукты, провоцирующие тревожность и панические атаки

Медики назвали продукты, провоцирующие тревожность и панические атаки

8 часов назад
Скелетонистка Никитина стала первой на этапе Кубка мира в Альтенберге

Скелетонистка Никитина стала первой на этапе Кубка мира в Альтенберге

10 часов назад
"Т-34" бьет рекорды: в январе его уже посмотрели полтора миллиона человек

"Т-34" бьет рекорды: в январе его уже посмотрели полтора миллиона человек

03.01.2019 14:07
Израиль поселит гостей "Евровидения-2019" в палатках

Израиль поселит гостей "Евровидения-2019" в палатках

8 часов назад
Россиянка и ребенок погибли в сирийском Дейр-эз-Зоре при авиаударе коалиции

Россиянка и ребенок погибли в сирийском Дейр-эз-Зоре при авиаударе коалиции

9 часов назад
В правительстве Германии ждут ухудшения отношений с Россией в этом году

В правительстве Германии ждут ухудшения отношений с Россией в этом году

14 часов назад
"Желтые жилеты" хотят восстания и свержения правительства

"Желтые жилеты" хотят восстания и свержения правительства

7 часов назад
Исследование Луны поможет разгадать загадки Земли

Исследование Луны поможет разгадать загадки Земли

22 часа назад
Три самых успешных российских фильма-2018 созданы при участии ВГТРК

Три самых успешных российских фильма-2018 созданы при участии ВГТРК

03.01.2019 14:20
Строже и дороже: к чему готовиться водителям России в 2019 году?

Строже и дороже: к чему готовиться водителям России в 2019 году?

02.01.2019 10:16
Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

31.12.2018 11:20
Тайфуны и метели: новогодние праздники россиянам лучше проводить дома

Тайфуны и метели: новогодние праздники россиянам лучше проводить дома

2 часа назад
135
Пятеро поляков погибли во время квеста

Пятеро поляков погибли во время квеста

3 часа назад
В Мьянме убиты десятки полицейских

В Мьянме убиты десятки полицейских

3 часа назад
Турникеты и светофоры: Константинополь готовится к приезду Порошенко

Турникеты и светофоры: Константинополь готовится к приезду Порошенко

3 часа назад
86
Белый дом не определился со сроками выведения войск из Сирии

Белый дом не определился со сроками выведения войск из Сирии

3 часа назад
"Барселона" купит защитника "Наполи" Кулибали за 120 миллионов евро

"Барселона" купит защитника "Наполи" Кулибали за 120 миллионов евро

3 часа назад
В Москве 60 человек эвакуированы в результате пожара в бане

В Москве 60 человек эвакуированы в результате пожара в бане

4 часа назад
В столкновениях в Буркина-Фасо погибли уже 46 человек

В столкновениях в Буркина-Фасо погибли уже 46 человек

4 часа назад
"Ак Барс" победил "Салават Юлаев" в "зеленом дерби"

"Ак Барс" победил "Салават Юлаев" в "зеленом дерби"

5 часов назад
Авария с автобусом в Тульской области: одна из пострадавших умерла в больнице

Авария с автобусом в Тульской области: одна из пострадавших умерла в больнице

5 часов назад
Скончался один из участников перестрелки в Казани

Скончался один из участников перестрелки в Казани

5 часов назад
КХЛ. Московское "Динамо" обыграло дома "Автомобилист" в первом матче на новой арене

КХЛ. Московское "Динамо" обыграло дома "Автомобилист" в первом матче на новой арене

5 часов назад
Глава ФРС США отверг возможность своей отставки

Глава ФРС США отверг возможность своей отставки

5 часов назад
"Ростов" договорился с "Зенитом" об аренде Новосельцева

"Ростов" договорился с "Зенитом" об аренде Новосельцева

5 часов назад
Известный литературовед Борис Аверин умер в Санкт-Петербурге

Известный литературовед Борис Аверин умер в Санкт-Петербурге

5 часов назад
У берегов Канады горит немецкий контейнеровоз

У берегов Канады горит немецкий контейнеровоз

6 часов назад
Россиянин Третьяков взял золото на этапе Кубка мира по скелетону в Германии

Россиянин Третьяков взял золото на этапе Кубка мира по скелетону в Германии

6 часов назад
На кухне исправительной колонии Багдада подрались и сгорели шесть женщин

На кухне исправительной колонии Багдада подрались и сгорели шесть женщин

6 часов назад
Флешмоб в кашае: монахи-джедаи вступились за коллегу из Японии

Флешмоб в кашае: монахи-джедаи вступились за коллегу из Японии

6 часов назад
945
Божественная афера: "Бог Кузя" брал деньги за несуществующие молитвы

Божественная афера: "Бог Кузя" брал деньги за несуществующие молитвы

6 часов назад
236
Аферисты на льду: мошенники устроили "шоу" от имени Ильи Авербуха

Аферисты на льду: мошенники устроили "шоу" от имени Ильи Авербуха

6 часов назад
207
Неудачная попытка убийства бразильского полицейского попала на видео

Неудачная попытка убийства бразильского полицейского попала на видео

8 часов назад
В Китае прогнозируют неизбежное сокращение населения

В Китае прогнозируют неизбежное сокращение населения

8 часов назад
Рубль растет на нефти второй день подряд

Рубль растет на нефти второй день подряд

8 часов назад
Программа "Факты" от 4 января 2019 года

Программа "Факты" от 4 января 2019 года

16 часов назад
410
Зурабу Церетели – 85

Зурабу Церетели – 85

04.01.2019 00:41
Коды Курчатова. Документальный фильм Дмитрия Киселева

Коды Курчатова. Документальный фильм Дмитрия Киселева

03.01.2019 22:16
1 279
Лавра. Документальный фильм Аркадия Мамонтова

Лавра. Документальный фильм Аркадия Мамонтова

03.01.2019 12:19
2 702
Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

29.12.2018 11:15