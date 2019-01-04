У берегов Бенина пираты атаковали судно с российскими моряками: шесть человек похищены

У берегов западноафриканского государства Бенин пираты атаковали судно, на борту которого находились 23 россиянина и один украинец.

Как уточняется, похищены шестеро наших граждан. Остальные члены экипажа не пострадали, передает телеканал "Россия 24".

Российские консульские отделы в Нигерии и Бенине пытаются разрешить проблему.