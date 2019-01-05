Марадона госпитализирован с желудочным кровотечением

Легендарный аргентинский форвард Диего Марадона госпитализирован в одну из клиник Буэнос-Айреса после обнаружения желудочного кровотечения. Оно было обнаружено в ходе стандартного обследования.

Как сообщает ТАСС, наставник мексиканского клуба "Дорадос" проходил обследование перед поездкой в Мексику. Отмечается, что в ближайшее время Марадоне будет проведена эндоскопия, чтобы выявить причину кровотечения. Сейчас знаменитый аргентинский футболист находится в клинике в сопровождении одной из дочерей и других родственников.