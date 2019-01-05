ДТП в Санкт-Петербурге: семь человек пострадали

4 января в Санкт-Петербурге микроавтобус врезался в опору уличного освещения, в результате пятеро детей и двое взрослых получили травмы различной степени тяжести. О происшествии сообщили представители пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как уточняется, около 22:20 водитель, управляя микроавтобусом Mercedes-Benz, не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения у дома №167 на Московском проезде. В результате аварии пострадали семеро пассажиров автомобиля, в том числе пятеро детей в возрасте от 5 до 10 лет.

В настоящее время проводится проверка по факту случившегося. ДТП произошло рядом со зданием Российской национальной библиотеки и Московским парком Победы.