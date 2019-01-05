Снегопад, гололед и заторы на дорогах: о коллапсе в Крыму

МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму в связи с опасностью схода лавин. Активный южный циклон принес на полуостров резкое похолодание. В ночь на пятницу, 4 января, на регион обрушился сильный дождь, переходящий в снег. Как результат — больше 16 тысяч человек остались без электричества. Сейчас специалисты восстановили подачу энергии. Кроме того, было заблокировано движение по горной дороге Ай-Петри – Ялта. Подробнее – корреспондент телеканала "Россия 24" Яна Щербатая.

В горах Крыма — коллапс. На Ангарском перевале автомобили стоят без движения. Пробка растянулась на километры. Грузовые машины не могут подняться на склон, застревают. Здесь дорожники не успевают расчищать снег.

Это вереница из автомобилей на подъезде к вершине знаменитой горы Ай-Петри. Таких пробок здесь не было никогда. Огромное количество туристов, кто-то даже на летней резине, поехали на новогодние праздники насладиться снегом. А в итоге оказались в снежном плену — движение парализовано. Люди достают лопаты и расчищают себе дорогу.

Въезд на гору оперативные службы закрыли еще накануне, проехать разрешено только внедорожникам и легковым машинам с шипами и цепями на колесах. А сегодня с горы сошел снег — это почти лавина, несколько мощных снежных оползней. Дорогу заблокировало. Проехать невозможно. Сотни автомобилей оказались в плену у стихии. На помощь им направлены спасатели.

Сложная обстановка сейчас не только в горах. Из-за снега в 19 населенных пунктах электричество подают с перебоями. Энергетики почти сутки занимаются восстановлением.

Снегопад, гололед и ветер до 25 метров в секунду. Настоящая снежная буря в Крыму — отголосок "Альфриды", мощнейшего шторма, который пронесся над Европой.

"Спасатели настоятельно просят граждан по возможности отказаться от дальних поездок, особенно в горно-лесную местность либо быть предельно внимательными при дорожном движении. Сотрудники главного МЧС России по Республике Крым указом начальника главного управления переведены в режим повышенной готовности", — комментирует ситуацию исполняющий обязанности начальника пресс-службы управления МЧС РФ по Республике Крым Антон Охременко.

Штормовое предупреждение на завтра спасатели пока не подтверждают, но опасность схода снежных лавин сохраняется.

Однако для большинства жителей полуострова такая непогода наоборот стала настоящим подарком. Снег в Крыму — явление редкое, тем более в таких количествах. В горах уже выпало больше 30 сантиметров осадков. Поэтому люди достают санки, теплую одежду и отправляются играть в снежки.