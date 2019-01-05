В результате авиаудара в Йемене был убит один из самых разыскиваемых ФБР террористов

Джамаля Ахмада Мухаммада Али аль-Бадави, помогавшего организовать атаку на американский эсминец Cole в 2000 году, убили в результате авиаудара, нанесенного США в Йемене. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источник в администрации США.

Аль-Бадави был террористом "Аль-Каиды" (запрещена в России) и значился в списке самых разыскиваемых ФБР террористов. За информацию, которая могла помочь в его поимке, была назначена награда в пять миллионов долларов.

Как уточняется, аль-Бадави был убит 1 января в результате авиаудара в муфахазе Мариб в процессе совместной операции военных и разведчиков США. В момент удара террорист находился за рулем автомобиля, он ехал один, передает РИА Новости. Никакого побочного ущерба авиаудар не нанес.

12 октября 2000 года террористы-смертники на небольшой лодке, груженной взрывчаткой, атаковали американский эсминец Cole, находящийся в порту Адена в Йемене на дозаправке. В результате атаки 17 американских моряков погибли, еще 39 были ранены.

В марте 2004 года аль-Бадави схватили власти Йемена, но в феврале 2006 года ему удалось бежать из-под стражи.