Пожар в центре Москвы потушен

Пожарным удалось потушить возгорание в нежилом здании, расположенном на улице Пятницкой в центре Москвы. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС столицы.

Как уточняется, общая площадь пожара составила 450 квадратных метров. Информации о пострадавших в результате ЧП не поступало, передает агентство "Интерфакс".