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Раскол в православном мире 1 час назад
Порошенко опроверг факт покупки автокефалии у патриарха Варфоломея
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в мире нет денег, которые способны купить константинопольского патриарха Варфоломея. Несмотря на обещание не вмешиваться в дела церкви, Порошенко, пропагандирующий идею автокефалии, дал интервью греческому изданию Ta Nea в связи с предоставлением автокефалии, которое состоится 6 января.
На вопрос, получил ли патриарх финансовую выгоду от предоставления автокефалии, Порошенко ответил, что в мире нет денег, которые могли бы купить таких людей, как его святейшество Варфоломей. Также он добавил, что патриарха Варфоломея следует считать соучредителем новой Украины, передает РИА Новости.
15 декабря 2018 года по инициативе Порошенко и патриарха Варфоломея в Киеве прошел "объединительный собор", в котором участвовали в основном представители неканонических церковных структур. Итогом мероприятия стало избрание главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко. Русская православная церковь назвала каноническое значение этого "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания – едва ли выполнимой задачей.
Ранее власти Украины, в том числе президент страны Петр Порошенко, заявляли, что не планируют вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, Порошенко удалось добиться от Константинополя признания неканонической церкви на Украине (РПЦ назвала его раскольническим). Верховная рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Ростислав Павленко, советник украинского президента, ездил в Стамбул наблюдать за синодом и провести встречу с Константинопольским патриархом касательно вопроса автокефалии.
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