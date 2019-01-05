Спасатели расчистили дорогу в горах Крыма

Спасатели расчистили дорогу на плато горы Ай-Петри, где из-за схода лавины и рухнувшего дерева оказались заблокированы 300 человек. В результате ЧП никто не пострадал. Об этом СМИ сообщили представители МЧС РФ по региону.

Во второй половине дня пятницы, 4 января, дорога на плато горы была заблокирована в результате схода четырех снежных масс общим объемом 800 кубометров и рухнувшего дерева. Более 12 часов велись работы по оказанию помощи жителям и гостям Крыма. На популярном у туристов плато находились порядка 300 человек и 100 автомобилей.

В 6 часов утра дорога была расчищена, передает РИА Новости. В настоящее время движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме.

Дорогу расчищали сотрудники МЧС, "Крымавтодора", ГИБДД и военные. В это время людей, оказавшихся заложниками стихии, разместили в помещениях, где им предоставили обогрев и питание.