Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
5 января 201907:14

Смертельное селфи: индийский студент разбился, сорвавшись с утеса в Ирландии

Фото: Alamy Live News

В графстве Клэр на западе Ирландии молодой мужчина упал с обрыва Утесов Мохер, снимая селфи. О происшествии сообщил телеканал Sky News.

Правоохранители рассматривают случившееся как "трагический несчастный случай", основываясь на сообщениях очевидцев о том, что студент поскользнулся, пока снимал селфи.

Как уточняется, мужчине было около 20 лет, он учился в Дублине и был гражданином Индии.

Высота Утесов Мохер – от 120 до 214 метров, передает РИА Новости.

Сейчас

03:14

Скончался народный артист России Иван Бортник

02:58

Порошенко отрицает факт покупки автокефалии Украины

02:17

NASA отложило визит гДмитрия Рогозина в США

01:12

Моряки, похищенные пиратами у берегов Бенина, россияне

15:05

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

14:10

Обрушение подъезда в Магнитогорске: следов взрывчатки на фрагментах завала не найдено

11:20

Трагедия в Магнитогорске: в городе прощаются с первыми погибшими

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Моряки, похищенные пиратами у берегов Бенина, россияне

Моряки, похищенные пиратами у берегов Бенина, россияне

7 часов назад
Цветы и мягкие игрушки: в Магнитогорске прошли первые похороны жертв взрыва

Цветы и мягкие игрушки: в Магнитогорске прошли первые похороны жертв взрыва

11 часов назад
Скончался народный артист России Иван Бортник

Скончался народный артист России Иван Бортник

5 часов назад
Для Алексея Кузнецова настала пора расписаться в обвинительном заключении

Для Алексея Кузнецова настала пора расписаться в обвинительном заключении

11 часов назад
Трамп: я могу ввести ЧП в США для финансирования барьера на границе с Мексикой

Трамп: я могу ввести ЧП в США для финансирования барьера на границе с Мексикой

9 часов назад
Марадона выписан из больницы после желудочного кровотечения

Марадона выписан из больницы после желудочного кровотечения

3 часа назад
Порошенко опроверг факт покупки автокефалии у патриарха Варфоломея

Порошенко опроверг факт покупки автокефалии у патриарха Варфоломея

5 часов назад
Российская молодежка проиграла американцам в полуфинале чемпионата мира

Российская молодежка проиграла американцам в полуфинале чемпионата мира

6 часов назад
NASA отложило визит главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в США

NASA отложило визит главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в США

6 часов назад
Марадона госпитализирован с желудочным кровотечением

Марадона госпитализирован с желудочным кровотечением

7 часов назад
Пострадавшие при обрушении дома в Магнитогорске получат помощь из федерального бюджета

Пострадавшие при обрушении дома в Магнитогорске получат помощь из федерального бюджета

8 часов назад
Парламент США не смог уговорить Трампа прекратить забастовку правительства

Парламент США не смог уговорить Трампа прекратить забастовку правительства

9 часов назад
Задержанный в Москве Уилан играл в "кто получит больше паспортов"

Задержанный в Москве Уилан играл в "кто получит больше паспортов"

9 часов назад
Названо условие, при котором военные корабли Украины могут пройти в Азовское море

Названо условие, при котором военные корабли Украины могут пройти в Азовское море

14 часов назад
Источник в ОПК: Российский "Посейдон" непобедим

Источник в ОПК: Российский "Посейдон" непобедим

16 часов назад
Сверхтяжелую ракету для полета на Луну и Марс назовут "Енисей"

Сверхтяжелую ракету для полета на Луну и Марс назовут "Енисей"

18 часов назад
Медики назвали продукты, провоцирующие тревожность и панические атаки

Медики назвали продукты, провоцирующие тревожность и панические атаки

16 часов назад
"Т-34" бьет рекорды: в январе его уже посмотрели полтора миллиона человек

"Т-34" бьет рекорды: в январе его уже посмотрели полтора миллиона человек

03.01.2019 14:07
Новое ЧП "по политическим мотивам": миграционный кризис в Германии набирает обороты

Новое ЧП "по политическим мотивам": миграционный кризис в Германии набирает обороты

8 часов назад
Израиль поселит гостей "Евровидения-2019" в палатках

Израиль поселит гостей "Евровидения-2019" в палатках

16 часов назад
Секреты Киева: в Донбассе задержан украинский диверсант, не говорящий по-русски

Секреты Киева: в Донбассе задержан украинский диверсант, не говорящий по-русски

11 часов назад
"Желтые жилеты" хотят восстания и свержения правительства

"Желтые жилеты" хотят восстания и свержения правительства

15 часов назад
"Крабовый король" с Сахалина сбежал от российских следователей

"Крабовый король" с Сахалина сбежал от российских следователей

11 часов назад
Исследование Луны поможет разгадать загадки Земли

Исследование Луны поможет разгадать загадки Земли

04.01.2019 02:01
Три самых успешных российских фильма-2018 созданы при участии ВГТРК

Три самых успешных российских фильма-2018 созданы при участии ВГТРК

03.01.2019 14:20
Строже и дороже: к чему готовиться водителям России в 2019 году?

Строже и дороже: к чему готовиться водителям России в 2019 году?

02.01.2019 10:16
Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

31.12.2018 11:20
Тайфуны и метели: новогодние праздники россиянам лучше проводить дома

Тайфуны и метели: новогодние праздники россиянам лучше проводить дома

10 часов назад
341
Турникеты и светофоры: Константинополь готовится к приезду Порошенко

Турникеты и светофоры: Константинополь готовится к приезду Порошенко

11 часов назад
298
Белый дом не определился со сроками выведения войск из Сирии

Белый дом не определился со сроками выведения войск из Сирии

11 часов назад
"Барселона" купит защитника "Наполи" Кулибали за 120 миллионов евро

"Барселона" купит защитника "Наполи" Кулибали за 120 миллионов евро

11 часов назад
"Ак Барс" победил "Салават Юлаев" в "зеленом дерби"

"Ак Барс" победил "Салават Юлаев" в "зеленом дерби"

13 часов назад
КХЛ. Московское "Динамо" обыграло дома "Автомобилист" в первом матче на новой арене

КХЛ. Московское "Динамо" обыграло дома "Автомобилист" в первом матче на новой арене

13 часов назад
Глава ФРС США отверг возможность своей отставки

Глава ФРС США отверг возможность своей отставки

13 часов назад
"Ростов" договорился с "Зенитом" об аренде Новосельцева

"Ростов" договорился с "Зенитом" об аренде Новосельцева

13 часов назад
Известный литературовед Борис Аверин умер в Санкт-Петербурге

Известный литературовед Борис Аверин умер в Санкт-Петербурге

13 часов назад
Россиянин Третьяков взял золото на этапе Кубка мира по скелетону в Германии

Россиянин Третьяков взял золото на этапе Кубка мира по скелетону в Германии

13 часов назад
Флешмоб в кашае: монахи-джедаи вступились за коллегу из Японии

Флешмоб в кашае: монахи-джедаи вступились за коллегу из Японии

14 часов назад
1 509
Божественная афера: "Бог Кузя" брал деньги за несуществующие молитвы

Божественная афера: "Бог Кузя" брал деньги за несуществующие молитвы

14 часов назад
464
Аферисты на льду: мошенники устроили "шоу" от имени Ильи Авербуха

Аферисты на льду: мошенники устроили "шоу" от имени Ильи Авербуха

14 часов назад
372
Неудачная попытка убийства бразильского полицейского попала на видео

Неудачная попытка убийства бразильского полицейского попала на видео

15 часов назад
В Китае прогнозируют неизбежное сокращение населения

В Китае прогнозируют неизбежное сокращение населения

15 часов назад
Рубль растет на нефти второй день подряд

Рубль растет на нефти второй день подряд

16 часов назад
Программа "Факты" от 4 января 2019 года

Программа "Факты" от 4 января 2019 года

04.01.2019 08:14
512
Зурабу Церетели – 85

Зурабу Церетели – 85

04.01.2019 00:41
Коды Курчатова. Документальный фильм Дмитрия Киселева

Коды Курчатова. Документальный фильм Дмитрия Киселева

03.01.2019 22:16
1 408
Лавра. Документальный фильм Аркадия Мамонтова

Лавра. Документальный фильм Аркадия Мамонтова

03.01.2019 12:19
2 842
Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

29.12.2018 11:15