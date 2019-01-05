Смертельное селфи: индийский студент разбился, сорвавшись с утеса в Ирландии

В графстве Клэр на западе Ирландии молодой мужчина упал с обрыва Утесов Мохер, снимая селфи. О происшествии сообщил телеканал Sky News.

Правоохранители рассматривают случившееся как "трагический несчастный случай", основываясь на сообщениях очевидцев о том, что студент поскользнулся, пока снимал селфи.

Как уточняется, мужчине было около 20 лет, он учился в Дублине и был гражданином Индии.

Высота Утесов Мохер – от 120 до 214 метров, передает РИА Новости.