Британские правоохранители застрелили человека в ходе спецоперации в Ковентри

Вечером 4 января в городе Ковентри сотрудники правоохранительных органов Великобритании в процессе операции разведки застрелили одного человека и еще двоих задержали. Об этом сообщает издание Daily Express, ссылаясь на представителей полиции графства Уэст-Мидлендс.

Как уточняется, операция прошла около 18:20 по местному времени (21:20 по времени Москвы) в районе Burnaby Road. Полицейские оцепили улицу, передает ТАСС. Никаких подробностей о произошедшем и о злоумышленниках не сообщается.