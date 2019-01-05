Гражданин России задержан на острове в Тихом океане по запросу ФБР

На острове Сайпан в Тихом океане задержан по запросу ФБР гражданин России Дмитрий Макаренко. Причина задержания — обвинение в попытке экспорта в Россию военной техники из США.

Сайпан — крупнейший остров и столица Северных Марианских Островов, территории, свободно ассоциированной с США. По сообщению газеты The Guam Daily Post, ссылающейся на решение окружного суда Северных Марианских Островов, обвинительное заключение против россиянина вынесено окружным судом Южного округа Флориды 15 июня 2017 года. По данным издания, суд Северных Марианских Островов удовлетворил ходатайство помощника прокурора США Гарта Бакке о депортации Дмитрия Макаренко во Флориду.

Макаренко обвиняют в заговоре с целью незаконной попытки экспорта в Россию приборов ночного видения военного класса, тепловизионных приборов и капсюлей для воспламенения заряда. Также его обвиняют в двух эпизодах отмывания денег, передает ТАСС.

Как указывает обвинение, никакие предметы военной техники или оборонные услуги не могут быть экспортированы из Соединенных Штатов в иностранное государство без лицензии или письменного разрешения Государственного департамента США по контролю за оборонной торговлей.

Сообщается, что Макаренко был сообщником американского гражданина, выходца с Украины Владимира Невидомого, в июне 2018 года приговоренного судом в США к более чем двум годам тюрьмы за сговор с целью незаконного экспорта технологий военного образца в Россию. По версии обвинения, с апреля по ноябрь 2013 года Невидомый приобретал и отправлял в Россию изделия военного назначения, не указывая их настоящего предназначения или маскируя их под товары домашнего обихода.

Американские таможенники перехватили одну из посылок, после чего Невидомый был задержан. После предъявления ему обвинения он пошел на сделку с американской Фемидой, согласившись признать в суде свою вину, и стал сотрудничать со следствием.