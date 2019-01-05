США хотят вывести войска из Сомали

Власти США планируют уменьшить свое военное присутствие в Сомали и сократить авиаудары против повстанцев радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" (запрещена в России), сообщает РИА Новости.

По данным источников, нынешнее правительство считает, что "Аш-Шабаб" не представляет прямой опасности для США, хотя и остается угрозой для правительства Сомали и соседних стран​​​.

В Пентагоне эту информацию пока не подтвердили.

Президент США Дональд Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что США начинают вывод войск из Сирии, но это не означает роспуск международной коалиции по борьбе с ИГ.