Микроавтобус с детьми вылетел с дороги в Петербурге из-за торопившегося пешехода

В Санкт-Петербурге торопившийся пешеход стал причиной аварии, в результате которой травмы получили пятеро детей и двое взрослых. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.

Инцидент произошел около 22:10 в пятницу, 4 января, на углу Московского проспекта и Бассейной улицы. На кадрах видно, что мужчина в капюшоне на голове, пропустив несколько машин, ступил на проезжую часть и, только сделав пару шагов, заметил несущийся микроавтобус. Сначала он бросился вперед, но потом остановился и тем самым сохранил себе жизнь — Mercedes-Benz прошел в паре сантиметров.

Водитель последнего увел машину с детьми в сторону в надежде избежать столкновения, но в итоге врезался в стоб на обочине. Травмы средней степени тяжести получили пятеро детей в возрасте от пяти до 10 лет, возвращавшиеся из Цирка на Фонтанке, и двое взрослых.

По данным 78.ru, виновника аварии — того самого пешехода-торопыгу — задержали.