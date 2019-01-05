Денис Суарес сменит "Барселону" на "Арсенал"

Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес в скором времени станет футболистом лондонского "Арсенала". В переходе 24-летнего футболиста заинтересован главный тренер "канониров" Унаи Эмери.

Денис Суарес не всегда попадает в основной состав чемпионов Испании и намерен сменить клуб. На футболиста претендовали итальянские "Милан" и "Рома", но сам Денис принял предложение "Арсенала". Это решение объясняется желанием Суареса возобновить сотрудничество с Унаи Эмери, под руководством которого он выступал в "Севилье".

Денис Суарес перешел в "Барселону" из "Вильярреала" в 2016 году, однако не смог закрепиться в основном составе. В текущем сезоне он только дважды выходил на поле.