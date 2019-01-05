Тайский ураган "Пабук" впал в тропическую депрессию

Тропический ураган "Пабук", достигший 4 января юга Таиланда, ослаб до тропической депрессии и в настоящий момент находится к западу от провинции Пхангнга, сообщает ТАСС.

Тропическая депрессия — самая низкая категория тропического циклона, она характеризуется ветрами скоростью до 60 километров в час.

Сильный ветер ожидается в Сиамском заливе и Андаманском море, там волны могут достигать 3-5 метров. Всем судам рекомендовано оставаться в портах как минимум до 6 января.

По состоянию на 11:00 по местному времени (07:00 по Москве) тропическая депрессия урагана "Пабук" находилась в 15 километрах к западу от провинции Пхангнга. Максимальная скорость ветра достигала 55 километров в час, сама тропическая депрессия двигалась на северо-запад со скоростью 10 километров в час.

Ранее сообщалось, что почти 30 тысяч человек, проживавшиз в прибрежных районах южной провинции Накхонситхаммарат, были перемещены в безопасные места. Отдыхающие на тайских островах Панган и Тао в Рождество и Новый год начали покидать опасные районы их еще 2 января.

В этот день на острове Самуи, спасая тонущую дочь, погиб турист из России. Российская семья пошла купаться, невзирая на предупредительные красные флажки.