Визит Рогозина в США отложен: Роскосмос ждет объяснений от НАСА

В Роскосмосе ждут от НАСА официальных объяснений по поводу визита делегации российского космического ведомства в США. Визит российской делегации должен был стать ответным в соответствии с ранее полученным приглашением.

Ранее стало известно, что американское аэрокосмическое агентство приняло решение отложить визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США. Планировалось, что этот визит Рогозина состоится в феврале текущего года. О новой дате визита пока не сообщается. Пресс-секретарь НАСА Меган Пауэрс, сообщившая СМИ о переносе визита, не уточнила причину.

Визит Рогозина должен был стать ответным на поездку главы НАСА Джима Брайденстайна в Россию в октябре минувшего года. Поездка Рогозина в США планировалась не только в качества главы "Роскосмоса", но и в качестве специального представителя президента Российской Федерации Владимира Путина по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Соответствующее назначение состоялось 6 декабря 2018 года. С 2014 года Рогозин находится под личными санкциями США и ЕС.

В Роскосмосе уточнили, что подготовка переговорной позиции российской госкорпорации по сотрудничеству сторон по программе Международной космической станции и дальнему космосу пока не приостановлена, передает "Интерфакс".