"Просто романтика": россиянку и немца задержали за утоление страсти в центре Риги

В 400 евро обошлось россиянке и гражданину Германии публичное утоление страсти на улице в центре Риги, сообщает Delfi.lv. Камера зафиксировала разговор любителей экстрима с полицейскими.

Пара два месяца переписывалась по интернету, а встретилась только днем 4 января. Все отели, по словам влюбленных, были заняты, а влечение столь сильно, что сначала они занялись сексом в туалете бара, а потом их потянуло на "экстремальные развлечения".

Местом действия была выбрана улица Калькю, только вот пылавшие страстью молодые люди не учли, что вокруг установлено множество камер наблюдения. Спустя две минуты процесс пришлось прервать из-за появления полицейского патруля, с которым, к тому же, пришлось еще и объясняться.

"Мы пять раз звонили в отели, но все закрыто. Мы были в туалете, все сделали, еще захотелось, потому что мы с другом два месяца переписывались. У нас просто романтика. Если смотреть на позитиве, будет что запомнить", — рассказала стражам порядка россиянка.

Поведение возлюбленных квалифицировали как мелкое хулиганство и оштрафовали их на 400 евро.