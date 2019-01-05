Бортника похоронят на Котляковском кладбище после прощания в театре на Таганке

С народным артистом России Иваном Бортником, умершим накануне на 80-м году жизни, попрощаются в Театре на Таганке, где служил актер. Прощание пройдет 8 января, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе театра. Похоронят Бортника на Котляковском кладбище.

Иван Бортник был замечательным, талантливым и очень опытным актером, обладавшим потрясающим чувством иронии. Об этом рассказал режиссер Максим Пежемский, у которого артист снялся в фильме "Мама, не горюй" (1997). По словам режиссера, с Бортником очень легко работалось: актер умел играть любые роли и сам продумывал образ своего героя.

Иван Бортник родился в Москве в 1939 году, учился в ГИТИСе, окончил Театральное училище имени Щукина. Актер работал в Театре имени Гоголя, но большую часть своей жизни посвятил Театру на Таганке. Там он подружился с Владимиром Высоцким, позднее посвятившим ему песню "Письмо к другу".

Бортник сыграл множество ролей в кино, став известным зрителям по фильмам "Место встречи изменить нельзя", "Родня", Иван да Марья", "Зеркало для героя", "Объяснение в любви". В Театре на Таганке Бортник участвовал в спектаклях "Три сестры", "Владимир Высоцкий", "Гамлет", "Пугачев" и других.