"Краснодар" не отпустил перуанца Куэву в Аргентину

Полузащитник Кристиан Куэва продолжит выступления за "Краснодар". Ранее сообщалось о возможности ухода перуанца в аргентинский "Индепендьенте".

"Индепендьенте" намеревался арендовать 27-летнего футболиста. Сам Кристиан не возражал против аренды. Однако "Краснодар" не стал отпускать полузащитника, и Еуэва продолжит выступления за "Краснодар".

Кристиан Куэва в составе сборной Перу принимал участие в чемпионате мира 2018 года, после чего он перешел из бразильского "Сан-Пауло" в "Краснодар". На счету Кристиана 14 матчей в российской премьер-лиге.