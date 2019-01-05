Соловьева умерла в реанимации, Хуциев "старается держаться"

93-летний народный артист СССР и режиссер Марлен Хуциев, попавший в больницу перед Новым годом, чувствует себя удовлетворительно. Супруга Хуциева Ирина Соловьева, доставленная в больницу вместе с ним, умерла в реанимации, сообщает ТАСС.

"Марлену Мартыновичу уже лучше, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Мы постоянно на связи с больницей, о выписке можно будет говорить только после 9-10 января, когда его осмотрит главврач. "Марлен Мартынович знает о смерти жены, старается держаться", — рассказал представитель Союза кинематографистов РФ.

Марлен Хуциев был госпитализирован перед Новым годом вместе с женой Ириной Соловьевой, она также чувствовала себя плохо. Режиссер отказывался ехать в больницу без супруги, так как волновался за ее состояние.

Марлен Хуциев — режиссер фильмов "Весна на Заречной улице" (совместно с Феликсом Миронером), "Два Фёдора", "Застава Ильича", "Июльский дождь", "Послесловие", "Бесконечность" и других кинокартин. В последние годы Хуциев работал над картиной "Невечерняя" о Толстом и Чехове.

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