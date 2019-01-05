Ваня Фокин начал дышать самостоятельно

Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец Ваня Фокин стал дышать самостоятельно, передает телеканал "Россия 24". Врачи называют его состояние стабильным, рассказал официальный представитель Минздрава Максим Радецкий.

По его словам, ребенок перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке. Врачи продолжают круглосуточно наблюдать за состоянием 10-месячного малыша. Он находится в отделении реанимации столичного НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, передает ТАСС.

Один из подъездов десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске обрушился 31 декабря. Из-под завалов извлекли тела 39 погибших, в том числе шестерых детей.

Ваню Фокина нашли живым через 35 часов после начала поисково-спасательной операции. У него диагностировали серьезные обморожения, закрытую черепно-мозговую травму, переломы, нарушение функции почек и обезвоживание. Мальчика осмотрели в больнице Магнитогорска, после чего было решено доставить его на лечение в Москву.

Диагностические исследования в столице показали, что повреждений мозга у малыша нет, врачам также с большой вероятностью удастся спасти обмороженную ногу мальчика.