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Конфликт в Сирии 45 минут назад

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5 января 201912:38

Главы Генштабов России и США обсудили Сирию

Минобороны сообщает о переговорах между начальником Генштаба Валерием Герасимовым и его американским коллегой Джозефом Данфордом. Телефонная беседа состоялась накануне, передает телеканал "Россия 24". Военачальники обменялись мнениями по ситуации в Сирии и борьбе с терроризмом.

Также стороны обсудили другие актуальные темы, которые представляют взаимный интерес России и США. Герасимов и Данфорд подтвердили, что существующий канал связи важно поддерживать.

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