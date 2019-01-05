Главы Генштабов России и США обсудили Сирию

Минобороны сообщает о переговорах между начальником Генштаба Валерием Герасимовым и его американским коллегой Джозефом Данфордом. Телефонная беседа состоялась накануне, передает телеканал "Россия 24". Военачальники обменялись мнениями по ситуации в Сирии и борьбе с терроризмом.

Также стороны обсудили другие актуальные темы, которые представляют взаимный интерес России и США. Герасимов и Данфорд подтвердили, что существующий канал связи важно поддерживать.