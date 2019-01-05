Мужчина с ножом гонялся за полицейскими в Челябинске. Видео

Сотрудники правоохранительных органов со стрельбой скрутили агрессивного мужчину, кидавшегося на полицейских, сообщается пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Как рассказали в ведомстве, во время новогодних праздников патрульные попытались задержать гражданина, подозревавшегося в совершении противоправного деяния.

Мужчина не только не подчинился требованиям стражей порядка, но и оказал сопротивление – он достал нож и принялся преследовать сотрудников полиции. Этот момент попал в объектив камеры мобильного телефона очевидца.

В итоге правоохранители все же справились с агрессивным оппонентом, применив табельное оружие – один из полицейских произвел предупредительный выстрел.

Дебошир – мужчина 1979 года рождения, был доставлен в отдел полиции. Как выяснилось, ранее он уже был судим. Теперь задержанный стал фигурантом нового уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", максимальное наказание за совершение подобного преступления составляет пять лет лишения свободы.