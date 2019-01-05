Капитан российской молодежки Костин извинился за свое поведение

Сборная России по хоккею не смогла пробиться в финал проходящего в Канаде чемпионата мира среди молодежных команд. В полуфинале наши молодые хоккеисты уступили американским сверстникам 1:2. После игры не смог совладать с эмоциями капитан россиян Клим Костин.

После игры Костин бросил свой шлем на трибуну. Кроме того, уходя с площадки, Клим выругался в камеру. Однако молодой хоккеист признал свое поведение недопустимым и принес свои извинения.

На недопустимость подобного поведения капитану российской молодёжки указал президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк. "Такое поведение любого спортсмена не украшает, а уж тем более – капитана команды. Надо держать удар, такое поведение не красит нашего капитана. Понятно, что это эмоции, но надо держать себя в руках. Капитан должен быть примером для других", — приводит слова Третьяка РИА Новости