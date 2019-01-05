Антироссийский проект Британии расползается по ЕС и стремится в США

Сотрудники британского госпроекта Integrity Initiative, что можно перевести как "Инициатива добродетель", еще за несколько лет до инцидента в Солсбери призывали выслать российских дипломатов из Соединенного Королевства и разрабатывали санкции против Москвы. При этом они заявляли о том, что желательно организовать некую "катастрофу" для импульса к укреплению британской обороноспособности.

Об этом говорится в публикации хакерской группировки Anonymous, которая выложила в Сеть очередную порцию секретных документов. По данным хакеров, авторы проекта привлекли к работе специалиста по химическому и биологическому оружию из лаборатории Портон-Даун задолго до отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Также они заранее контактировали с вербовщиком Скрипаля, передает телеканал "Россия 24".

Один из сканов, опубликованных хакерами как документ проекта Integrity Initiative, прямо говорит о существовании в Евросоюзе подразделения по дезинформации, передает РИА Новости. Anonymous документы и счета на оплату, названные ими свидетельством проведения Integrity Initiative за деньги британских налогоплательщиков анализа деятельности телеканала Russia Today, британской Лейбористской партии и ее лидера Джереми Корбина, а также работы Лондона в соседних с Россией странах.

Из документов следует, что Integrity Initiative создает сеть филиалов в бывших республиках СССР и европейских странах, а также предлагает британскому правительству создать филиалы в городах США.

Как следует из публикации Anonymous, структуры для информационного противодействия России уже созданы в Испании, Франции, Германии, Греции, Нидерландах, Литве, Норвегии, Сербии и Италии. Новые структуры-кластеры планируются либо уже открыты в Армении, Молдавии, Грузии, Швеции, Черногории, Мальте, США, Канаде, Эстонии, Польше, Словакии, Румынии, Болгарии, Австрии, Португалии, Швейцарии, Латвии. На Украине и в Иордании действуют некие "исследовательские кластеры".

Главной задачей таких кластеров названо "образование общественности и политических элит" в этих странах через политиков, ученых, журналистов и других специалистов со всей Европы, задействованных в проекте Integrity Initiative. Суть этой вкратце можно свести к информационному противодействию (counter narratives) и повышению осведомленности населения этих стран о якобы "враждебных действиях России", в том числе через соцсети.

Один из опубликованных хакерами документов содержит предложения о развитии проекта Integrity Initiative в США. Цели проекта там сводятся к тому же информационному противодействию. При этом авторы проекта намерены не просто информировать американцев о "злонамеренной деятельности России", но и бороться с "игнорированием, терпимостью или симпатией к деятельности России".