Стало известно, когда появится глубоко модернизированный "Белый лебедь"

Первый опытный образец глубоко модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М должен быть готов летом 2019 года. Производство таких летательных аппаратов восстанавливается на Казанском авиазаводе (филиал "Туполева") после 10-летнего перерыва. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", сообщает "Интерфакс".

Новому самолету будет необходимо пройти серьезный комплекс наземных испытаний, прежде чем отправиться в первый полет.

"Летные испытания должны начаться во второй половине 2019 года, но определить точные сроки первого вылета пока сложно", — сообщили в авиационной отрасли.

Внешне Ту-160М не будет отличаться от базового Ту-160, но при этом его боевые возможности существенно увеличатся, в том числе, за счет расширения спектра вооружения. Кроме того, для этой машины делают новую серию двигателей НК-32, которые позволят увеличить дальность полета "стратегов" на 1 тысячу километров.

В июле 2018 года глава "Туполева" Александр Конюхов рассказал, что первый вылет опытного модернизированного Ту-160М состоится в 3-4 квартале 2019 года.

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника.