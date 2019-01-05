Несколько человек погибли в перестрелке в боулинге под Лос-Анджелесом

Несколько человек были убиты в результате стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса, полиция призывает местных жителей обходить стороной место ЧП, сообщает Los Angeles Times. Очевидец снял на видео последствия бойни.

Инцидент произошел в боулинг-клубе Gable House Bowl в Торрансе, что примерно в 25 километрах от Города Грехов.

"Мы услышали, как два человека начали стрелять, после чего побежали в бар и укрылись там. Перед этим началась массовая драка, а потом последовала стрельба", — рассказал Хесус Перес.

По его словам, из здания их вывел охранник заведения, к тому моменту на полу в лужах крови лежало несколько человек.

Полиция не называет точное число жертв и раненых, как и причину конфликта. Стражи порядка призывают жителей Торранса не приближаться к месту стрельбы, из чего можно сделать вывод, что злоумышленников пока не удалось задержать.