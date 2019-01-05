Россия требует объяснить арест Макаренко и пока не собирается менять Уилана

Российский МИД потребовал от властей США разъяснения причин ареста россиянина Дмитрия Макаренко и полного соблюдения его прав. На Смоленской площади подтвердили сообщения СМИ об аресте российского гражданина на Северных Марианских островах. По данным МИД РФ, 29 декабря гражданин России 1979 года рождения Дмитрий Викторович Макаренко прибыл на остров Сайпан вместе с супругой, несовершеннолетними детьми и пожилыми родителями.

Сотрудники ФБР США задержали его в аэропорту сразу после прилета. Причиной задержания названо обвинение в попытке экспорта в Россию военной техники из США.

Посольство России в Вашингтоне узнало о случившемся с Макаренко не от правоохранительных органов США, а от его близких, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ. В нарушение двусторонней Консульской конвенции власти США не уведомили о факте задержания российского гражданина в надлежащий трехдневный срок.

Подобное происходит уже не в первый раз, констатируют в ведомстве: пренебрежительное отношение к своим международным обязательствам вошло в США в норму.

По информации МИД, с Северных Марианских островов Дмитрия Макаренко этапировали во Флориду. Посольство России в США продолжает добиваться консульского доступа к нему, который, в соответствии с упомянутой Конвенцией, должен был быть предоставлен российской стороне до 2 января.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в связи с задержанием Дмитрия Макаренко на Сайпане констатировал: американские правоохранители продолжают охоту на российских граждан, передает ТАСС. МИД призывает россиян, имеющих основания предполагать наличие к ним претензий у американских правоохранительных органов, взвешивать последствия своих поездок за рубеж.

"Безопасных мест, по сути дела, нет, гарантий нет", — заявил Рябков.

Что касается ареста в России гражданина США и ряда других стран Пола Уилана, то ситуация с ним очень серьезная, отметил Рябков. При этом ставить вопрос о его обмене сейчас "невозможно и неправильно" — в том числе и потому, что Уилану пока даже не предъявлено официальных обвинений, добавил он.

При этом Москва "в строжайшем соответствии со своими обязательствами" проинформировала Вашингтон о задержании Уилана и своевременно предоставила американской стороне консульский доступ к нему, отметил Рябков.

В среду, 2 января, 48-летнего Уилана, задержанного 28 декабря в Москве при проведении шпионской акции, посетил в следственном изоляторе "Лефортово" американский посол в России Джон Хантсман.

По официальным данным, Пол Уилан руководит службой безопасности крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей, прежде всего трансмиссий. Компания сообщила, что Уилан поехал в Москву по личным делам, а не находился в служебной командировке.

В МИД России также сообщили о получении запроса на посещение Уилана от посольства Канады. В случае согласия самого задержанного такая встреча будет организована в рабочие дни, о чем и была уведомлена канадская сторона.