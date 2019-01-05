КХЛ. "Адмирал" уступил в Шанхае

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге начался встречей в Шанхае, где играли представители Восточной Конференции – "Куньлунь" и "Адмирал" из Владивостока. Китайский клуб победил с результатом 4:3.

В середине матча "Куньлунь" выигрывал с результатом 3:0 благодаря броскам Люка Локхарта, Ондржея Витачека и Дрю Шера. Но гости сумели отыграть три шайбы усилиями Степана Захарчука, Дениса Вихарева и Александра Черникова. Но последнее слово осталось за клубом из Китая. На 53 минуте Брэндон Ио забросил четвертую шайбу, ставшую победной.

"Куньлунь" выиграл 4:3, набрал 41 очков и занимает 9 место в Восточной конференции. У "Адмирала" осталось 57 очков, и он занимает последнее, 13 место на Востоке.