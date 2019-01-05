В Белоруссии и Казахстане повысили пенсионный возраст

В Белоруссии повысили пенсионный возраст. С января выходить на заслуженный отдых граждане республики будут на шесть месяцев позже, чем раньше. Повысился пенсионный возраст и в Казахстане, но только для женщин. Они будут официально переставать работать в 59 лет, передает телеканал "Россия 24".

Таким образом, теперь для мужчин в Белоруссии пенсионный возраст составляет 61 год и 5 месяцев, а для женщин — 56 лет и 5 месяцев.

В Казахстане же пенсионный возраст планируют уровнять постепенно. По замыслу властей, и мужчины, и женщины будут уходить на пенсию в 63 года.