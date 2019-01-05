5 января 201913:31
Полицейский спас маленького котенка, оказавшегося на оживленном шоссе. Видео
Нательная камера полицейского из Канзас-Сити, расположенного в американском штате Миссури, запечатлела операцию по спасению маленького котенка в рождественские праздники.
Офицер Джейсон Смит, патрулировавший территорию, заметил, что на разделительном барьере оживленного шоссе находится животное. Он связался с диспетчером, описал ситуацию и приступил к спасательной операции.
Котенок охотно пошел на руки к своему спасителю и быстро освоился в полицейской машине, куда его доставил правоохранитель.
Страж порядка, выручивший малыша, решил приютить его. После проведения необходимого ветеринарного обследования, он забрал Беллу – так назвали котенка, к себе домой.
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