Полицейский спас маленького котенка, оказавшегося на оживленном шоссе. Видео

Нательная камера полицейского из Канзас-Сити, расположенного в американском штате Миссури, запечатлела операцию по спасению маленького котенка в рождественские праздники.

Офицер Джейсон Смит, патрулировавший территорию, заметил, что на разделительном барьере оживленного шоссе находится животное. Он связался с диспетчером, описал ситуацию и приступил к спасательной операции.

Котенок охотно пошел на руки к своему спасителю и быстро освоился в полицейской машине, куда его доставил правоохранитель.

Страж порядка, выручивший малыша, решил приютить его. После проведения необходимого ветеринарного обследования, он забрал Беллу – так назвали котенка, к себе домой.