Для Бортника не нашлось места на Котляковском кладбище

Скончавшийся 4 января на 80 году жизни народный артист РФ Иван Бортник будет похоронен на Троекуровском кладбище. Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова заявила, что на Котляковском кладбище для актера места не нашлось, сообщает ТАСС.

Прощание с Иваном Бортником состоится во вторник, 8 января, в Театре на Таганке.

Иван Бортник родился в Москве в 1939 году, учился в ГИТИСе и Театральном училище имени Щукина. Работал в Театре имени Гоголя, однако большую часть жизни отдал Театру на Таганке, где подружился с Владимиром Высоцким, который посвятил ему песню "Письмо к другу".

Среди важных работ Бортника – участие в фильмах "Родня", "Место встречи изменить нельзя", "Иван да Марья", "Вторая попытка Виктора Крохина", "Объяснение в любви", "Зеркало для героя" и других.

В Театре на Таганке он играл, среди прочих, в спектаклях "Гамлет", "Пугачев", "Три сестры", "Павшие и живые", "Владимир Высоцкий".