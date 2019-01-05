Двух жителей Шри-Ланки задержали за взятку картонному полицейскому

На Шри-Ланке задержали двух молодых людей за попытку дать взятку картонной фигуре полицейского, установленной на обочине дороги. Ролик водитель и его друг сняли шутливый, только вот теперь им грозит серьезный штраф и даже тюремный срок.

Эти кадры были сделаны в первый день наступившего года на дороге, соединяющей города Вавуния и Джафна: 23-летний ланкиец подъехал на мотоцикле к манекену и с улыбкой на лице попытался вручить ему деньги. В тот же день ролик разлетелся по местным форумам и соцсетям. Стражи порядка юмора не оценили — уже 2 января водителя и его приятеля доставили в участок, отмечает Daily News.

Подозреваемым предъявили обвинения в унижении достоинства и намеренном создании плохого имиджа полиции, а также в порче общественного имущества — якобы у картонного инспектора с радаром в руках оказалась повреждена голова. Суд отпустил молодых людей под залог, сумма которого не называется.