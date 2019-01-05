Уругвайский нападающий Абель Эрнандес проведет остаток сезона в ЦСКА. 29-летний нападающий пришел в армейский клуб из английского "Халл Сити".

Эрнандес подписал с армейцами контракт сроком на три года, но в договоре присутствовала опция о возможности досрочного расторжения в случае получения футболистом травмы. Большую часть первого круга южноамериканец пропустил из-за проблем со здоровьем. Он выходил на поле в девяти матчах, в которых забил два мяча. Поэтому были сомнения – останется ли Абель в ЦСКА или нет.

Однако армейский клуб решил продолжить сотрудничество с нападающим. Абель Эрнандес проведет остаток сезона в московской команде. Дальнейшая судьба уругвайского легионера станет известна по окончанию чемпионата.