Новости Спорт

Все видео этой рубрики
5 января 201914:08

Нападающий Абель Эрнандес проведет остаток сезона в ЦСКА

Денис Тырин/ТАСС

Уругвайский нападающий Абель Эрнандес проведет остаток сезона в ЦСКА. 29-летний нападающий пришел в армейский клуб из английского "Халл Сити".

Эрнандес подписал с армейцами контракт сроком на три года, но в договоре присутствовала опция о возможности досрочного расторжения в случае получения футболистом травмы. Большую часть первого круга южноамериканец пропустил из-за проблем со здоровьем. Он выходил на поле в девяти матчах, в которых забил два мяча. Поэтому были сомнения – останется ли Абель в ЦСКА или нет.

Однако армейский клуб решил продолжить сотрудничество с нападающим. Абель Эрнандес проведет остаток сезона в московской команде. Дальнейшая судьба уругвайского легионера станет известна по окончанию чемпионата.

Сейчас

14:22

Скончался трехлетний мальчик, получивший пулю в голову в новогоднюю ночь

13:54

Варфоломей подписал томос, но Епифанию не отдал

13:42

Для Бортника не нашлось места на Котляковском кладбище

13:03

Бойня в боулинге под Лос-Анджелесом: видео очевидца

11:49

Определена дата прощания с Иваном Бортником

10:50

Тайский ураган "Пабук" впал в тропическую депрессию

03:14

Скончался народный артист России Иван Бортник

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Скончался трехлетний мальчик, получивший пулю в голову в новогоднюю ночь

Скончался трехлетний мальчик, получивший пулю в голову в новогоднюю ночь

17 минут назад
Бойня в боулинге под Лос-Анджелесом: видео очевидца

Бойня в боулинге под Лос-Анджелесом: видео очевидца

1 час назад
Соловьева умерла в реанимации, Хуциев "старается держаться"

Соловьева умерла в реанимации, Хуциев "старается держаться"

2 часа назад
Варфоломей подписал томос, но Епифанию не отдал

Варфоломей подписал томос, но Епифанию не отдал

45 минут назад
Для Бортника не нашлось места на Котляковском кладбище

Для Бортника не нашлось места на Котляковском кладбище

18 минут назад
Россия требует объяснить арест Макаренко и пока не собирается менять Уилана

Россия требует объяснить арест Макаренко и пока не собирается менять Уилана

1 час назад
Дипломаты подтвердили пиратский захват россиян в Гвинейском заливе

Дипломаты подтвердили пиратский захват россиян в Гвинейском заливе

2 часа назад
Микроавтобус с детьми вылетел с дороги в Петербурге из-за торопившегося пешехода

Микроавтобус с детьми вылетел с дороги в Петербурге из-за торопившегося пешехода

4 часа назад
Ваня Фокин начал дышать самостоятельно

Ваня Фокин начал дышать самостоятельно

2 часа назад
Антироссийский проект Британии расползается по ЕС и стремится в США

Антироссийский проект Британии расползается по ЕС и стремится в США

1 час назад
Визит Рогозина в США отложен: Роскосмос ждет объяснений от НАСА

Визит Рогозина в США отложен: Роскосмос ждет объяснений от НАСА

3 часа назад
Мужчина с ножом гонялся за полицейскими в Челябинске. Видео

Мужчина с ножом гонялся за полицейскими в Челябинске. Видео

2 часа назад
Российский "Удав" испытан в экстремальных условиях

Российский "Удав" испытан в экстремальных условиях

2 часа назад
Три самых успешных российских фильма-2018 созданы при участии ВГТРК

Три самых успешных российских фильма-2018 созданы при участии ВГТРК

03.01.2019 14:20
Строже и дороже: к чему готовиться водителям России в 2019 году?

Строже и дороже: к чему готовиться водителям России в 2019 году?

02.01.2019 10:16
Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

31.12.2018 11:20
В Белоруссии и Казахстане повысили пенсионный возраст

В Белоруссии и Казахстане повысили пенсионный возраст

1 час назад
Полицейский спас маленького котенка, оказавшегося на оживленном шоссе. Видео

Полицейский спас маленького котенка, оказавшегося на оживленном шоссе. Видео

1 час назад
Стало известно, когда появится глубоко модернизированный "Белый лебедь"

Стало известно, когда появится глубоко модернизированный "Белый лебедь"

1 час назад
Главы Генштабов России и США обсудили Сирию

Главы Генштабов России и США обсудили Сирию

2 часа назад
Капитан российской молодежки Костин извинился за свое поведение

Капитан российской молодежки Костин извинился за свое поведение

2 часа назад
Что нужно знать, покупая квартиру в другой стране

Что нужно знать, покупая квартиру в другой стране

2 часа назад
Тайский ураган "Пабук" впал в тропическую депрессию

Тайский ураган "Пабук" впал в тропическую депрессию

3 часа назад
"Просто романтика": россиянку и немца задержали за утоление страсти в центре Риги

"Просто романтика": россиянку и немца задержали за утоление страсти в центре Риги

3 часа назад
Три причины, почему праздники все-таки полезны для здоровья

Три причины, почему праздники все-таки полезны для здоровья

3 часа назад
США хотят вывести войска из Сомали

США хотят вывести войска из Сомали

4 часа назад
Самые дорогие "слезы": автомобили, ремонт которых нас удивил в 2018 году!

Самые дорогие "слезы": автомобили, ремонт которых нас удивил в 2018 году!

4 часа назад
Антон Шипулин попробует себя в лыжном марафоне

Антон Шипулин попробует себя в лыжном марафоне

5 часов назад
Спасатели расчистили дорогу в горах Крыма

Спасатели расчистили дорогу в горах Крыма

6 часов назад
Британские правоохранители застрелили человека в ходе спецоперации в Ковентри

Британские правоохранители застрелили человека в ходе спецоперации в Ковентри

6 часов назад
Опрос: рекордное число американцев хочет навсегда уехать из США

Опрос: рекордное число американцев хочет навсегда уехать из США

7 часов назад
Принц Гарри едет в Норвегию на военные учения по отражению "вторжения России"

Принц Гарри едет в Норвегию на военные учения по отражению "вторжения России"

7 часов назад
СМИ: Шанахан останется исполняющим обязанности главы Пентагона на неопределенный срок

СМИ: Шанахан останется исполняющим обязанности главы Пентагона на неопределенный срок

8 часов назад
Во Львове задержана пожилая пара, торговавшая метадоном в особо крупных размерах

Во Львове задержана пожилая пара, торговавшая метадоном в особо крупных размерах

10 часов назад
Марадона выписан из больницы после желудочного кровотечения

Марадона выписан из больницы после желудочного кровотечения

10 часов назад
Порошенко опроверг факт покупки автокефалии у патриарха Варфоломея

Порошенко опроверг факт покупки автокефалии у патриарха Варфоломея

11 часов назад
"Т-34" бьет рекорды: в январе его уже посмотрели полтора миллиона человек

"Т-34" бьет рекорды: в январе его уже посмотрели полтора миллиона человек

03.01.2019 14:07
Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

29.12.2018 11:15