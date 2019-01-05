Томос для Киева: Варфоломей подписал духовную капитуляцию

В РПЦ прокомментировали подписание томоса об автокефалии для "новой церкви" Украины Константинопольским Патриархом Варфоломеем. Как в своем "Телеграме" подчеркнул глава СИНФО Владимир Легойда, это просто плод чьих-то личных и политических амбиций, бумага без канонической силы.

Он призвал верующих помнить о Рождестве, которое назвал главной темой для православных на данный момент, и добавил, что у украинских властей не выйдет украсть у людей праздник.

Пресс-секретарь Патриарха Московского и Всея Руси Александр Волков, в свою очередь, отметил, что Варфоломей "окончательно оторвал себя от мирового православия" и "подписал духовную капитуляцию".

Не обошел стороной это событие и митрополит Волоколамский Иларион. В программе "Церковь и мир" на "России 24" он с сожалением констатировал, что 2018 год сопоставим с 1054-м, когда произошел Великий раскол Церкви на православную и католическую.

Ранее в субботу в Стамбуле был подписан томос, Константинополь призвал называть ПЦУ "святейшей церковью Украины" и признать ее. Его вручение главе новой украинской религиозной структуре, не признанной РПЦ, УПЦ МП и Ватиканом, должно состояться на следующий день. Есть мнение, что автокефалия для Киева была проплачена, но президент Петр Порошенко этого факта не признал. После подписания бумаги украинский лидер пригласил Варфоломея в гости, поблагодарив его и Бога за случившееся.

Томос был зачитан на греческом, официального перевода пока нет, но уже известно, например, что миро Киев будет закупать у Константинополя, а в тексте упомянут Петр Порошенко.