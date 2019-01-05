Трампу хотят запретить общаться с Путиным
Контакты президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным "опасны", считает новый спикер нижней палаты Конгресса США — представительница Демократической партии Нэнси Пелоси.
В интервью в студии телеканала MSNBC спикеру Пелоси задали вопрос, что она думает об отношениях Дональда Трампа с Владимиром Путиным.
"Я думаю, что отношения президента с бандитами по всему миру — это ужасающе", — заявила она, употребив при этом английское слово thugs. Отношения же Трампа с Путиным, по мнению Пелоси, "опасны".
Сам президент Путин на днях в поздравительном послании Дональду Трампу по случаю рождественских и новогодних праздников, напротив, подчеркнул, что российско-американские отношения являются важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности, и подтвердил, что Россия открыта к диалогу с США по самой обширной повестке дня.
Относиться к таким заявлениям Нэнси Пелоси следует исключительно как к элементам начинающейся схватки за кресло президента США, уверен глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его мнению, не приходится сомневаться, что при этом пойдут "под нож" и международные контакты Трампа с оппонентами США, и любые его действия на российском направлении. Соображения политической этики при этом учитываться не будут, заявил Косачев агентству РИА Новости.
По мнению российского сенатора, Палату представителей Конгресса демократы планируют использовать как площадку для дальнейших организованных атак на Трампа, и спикер Пелоси как "новый старый" спикер палаты будет в этом смысле на острие кампании.
78-летняя Пелоси — ветеран американской политики. Впервые избралась в Конгресс еще при Рейгане в 1987-м, с тех пор уже дважды была спикером и теперь в третий раз получила заветный молоток. Именно через нее как самого высокопоставленного представителя Демпартии в американском истеблишменте будут "разбираться" с Трампом и проигравшая ему на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, и будущий кандидат от демократов на выборах президента США в 2020 году, отметил Косачев.
"Судя по всему, для американской "лиги неудачников", а это сейчас именно демократы, интересы внутриполитического реванша в предстоящие два года окажутся гораздо выше реальных национальных интересов США", — заключил он.
По мнению коллеги Косачева, российского сенатора Игоря Морозова, высказывания Нэнси Пелоси свидетельствуют об отсутствии политической культуры у представителей правящих кругов США. России "не стоит на такое отвечать", уверен он, добавив, что Москва будет продолжать свой курс на стабилизацию в международном сообществе.
Стоит отметить, что близкое к "бандиту" слово "гангстер" некогда использовалось и в отношении самой Нэнси Пелоси.
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