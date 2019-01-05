Вышедшая из берегов река снесла часть газопровода в Крымске

Около 900 жителей Крымска остались без голубого топлива и тепла из-за повреждения газопровода. Сильные дожди привели к подъему уровня воды в реке Адагум, после чего произошел подмыв грунта в русле, где возводили железобетонный лоток. Как следствие — обрушение около 200 метров трубы газопровода среднего давления.

Ночью подачу газа перекрыли, а абонентов переключили на другие линии, при этом общее давление в системе упало. Порядка 900 человек остались без газа, остановлены три котельные.

Днем местные власти сообщили о том, что уровень воды в реке упал, а коммунальщики залатали прорехи и уже начали заполнять газопровод голубым топливом. Меж тем очевидцы сняли на видео смытый бурной рекой мост в районе улицы Свердлова.